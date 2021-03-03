В среду, 3 марта, поддержали за основу в первом чтении законопроект, который устанавливает порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей. "За" законопроект №3711-д проголосовали 227 народных депутатов.

Таким образом Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы.

Так, в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и три человека, предложенные соответственно Советом прокуроров, Советом адвокатов, Национальной академией правовых наук в лице президиума.

Также законопроект устанавливает, что ВККС состоит из шестнадцати членов, которых назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.

Также законопроект определяет четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

В документе прописан порядок проведения конкурса и назначение на должность члена ВККС.

Устанавливается общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия после получения консультативных заключений от Государственной судебной администрации и Пленума Верховного суда (для определения количества судей Верховного суда).

Общее же количество судей Верховного суда не должна превышать двухсот.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада 16 февраля приняла закон №4531 о государственной службе, который предусматривает возобновление конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Документ также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политическим мотивам.

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