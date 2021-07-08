В Индии произошла масштабная кадровая перестановка на фоне коронакризиса. Так, сразу 12 министров сложили полномочия, сообщает BBC.

"12 членов кабинета министров, включая министров информационных технологий и здравоохранения, ушли в отставку перед перестановками, чтобы уступить место своим коллегам",- говорится в сообщении.

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Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел в свое правительство 36 новых министров с момента его прихода к власти в 2014 году. В новом правительстве будет 77 министров, хотя раньше их было 52.

Такие масштабные кадровые изменения произошли на фоне критики правительства по поводу распространения пандемии и нестабильной экономики.

Известно, что среди тех, кто ушел в отставку, были министр здравоохранения Харш Вардхан и министр юстиции и информационных технологий Рави Шанкар Прасад.

Ранее сообщалось, что глава МИД Армении подал в отставку.

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