В Индии сразу 12 министров ушли в отставку [ Редактировать ]
В Индии произошла масштабная кадровая перестановка на фоне коронакризиса. Так, сразу 12 министров сложили полномочия, сообщает BBC.
"12 членов кабинета министров, включая министров информационных технологий и здравоохранения, ушли в отставку перед перестановками, чтобы уступить место своим коллегам",- говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел в свое правительство 36 новых министров с момента его прихода к власти в 2014 году. В новом правительстве будет 77 министров, хотя раньше их было 52.
Такие масштабные кадровые изменения произошли на фоне критики правительства по поводу распространения пандемии и нестабильной экономики.
Известно, что среди тех, кто ушел в отставку, были министр здравоохранения Харш Вардхан и министр юстиции и информационных технологий Рави Шанкар Прасад.
Ранее сообщалось, что глава МИД Армении подал в отставку.
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