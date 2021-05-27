Глава МИД Армении подал в отставку [ Редактировать ]
В четверг, 27 мая, исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал заявление об отставке.
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян в Facebook.
Глава МИД Армении Ара Айвазян представил заявление об отставке.
На данный момент о причинах отставки Айвазяна не известно.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подает в отставку. Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
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