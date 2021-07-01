В четверг, 1 июля, националисты устроили акцию протеста возле здания Верховной Рады. Они выступают против действий главы СНБО Алексея Данилова, сообщает Pavlovsky News.

Протестующие считают, что Данилов симулирует судебное преследование Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом. Националисты уверены, что Медведчук продолжает пользоваться своими активами и вести "антиукраинскую деятельность". Они требуют отправить лидера ОПЗЖ за решетку.

Указано, что завтра протестующие планируют прийти с протестом под Генпрокуратуру. Также националисты выступили против открытия рынка земли без референдума.

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