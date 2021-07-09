Встреча Зеленского и Меркель: у канцлера Германии назвали вопросы [ Редактировать ]
В пятницу, 9 июля, в правительстве Германии сообщили, что канцлер Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в том числе урегулирование на Донбассе и реформы. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
Переговоры пройдут 12 июля.
Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявляет:
Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.
12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин.
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