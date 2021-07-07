"Северный поток-2": Зеленский заявил о "важной встрече" с Меркель [ Редактировать ]
В среду, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится важная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе.
Она будет касаться энергетической безопасности, в частности, строительства российского газопровода "Северный поток-2".
Зеленский подчеркнул, что страны ЕС разделились в вопросе "Северного потока-2".
С госпожой Меркель будет важная встреча по энергетической безопасности не только Украины, а и Европы. Слава Богу, что пока Европа этих угроз не чувствует.
Он подчеркнул, что европейским странам трудно найти баланс между безопасностью и экономикой.
"Северный поток-2" - это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для стран. Вопрос ПП-2-глобальный. Разделять вопросы ПП-2 и безопасности мы не будем, мы не продаем украинцев и не продаем жизнь наших людей".
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Литву принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня государственности страны.
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