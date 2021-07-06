Во вторник, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Литву принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня государственности страны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, президент Украины поздравил президента Литвы Гитанаса Науседу и весь литовский народ с этим праздником.

Зеленский подчеркнул, что Литва является надежным и постоянным партнером Украины. И хотя между странами нет общей границы, однако есть общие ценности, интересы и стремления.

Сегодня Украина защищает свою государственность, суверенитет и территориальную целостность и все это время на этом сложном пути Литва является нашим надежным, нашим неизменным партнером. Литва одной из первых осудила аннексию Крыма со стороны Российской Федерации, Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в ЕС. Мы всегда будем это помнить, мы всегда будем за это благодарны.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина и Литва имеют общее прошлое, в частности во времена Великого княжества Литовского, одной из ведущих стран Европы, где свободно сосуществовали литовцы и украинцы. Это Литовские статуты, источниками которых были, в частности, литовское и украинское обычное право.

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