Зеленский едет с рабочим визитом в Литву [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 июля, отправится с визитом в Литву. Там он встретится с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
Сообщается, что Мишель приедет в Вильнюс сегодня, а завтра в 14:00 пройдет встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, у него пройдет встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.
При этом литовские СМИ пишут, что Науседа и Зеленский 7 июля откроют Конференцию по реформам в Украине. На ней лидеры Литвы и Украины обратятся к международному сообществу с просьбой о внимании и поддержке украинских реформ на пути в Европейский союз и НАТО.
По словам Науседы, это возможность для европейских стран продемонстрировать поддержку Украины. В этом году конференция будет посвящена укреплению демократических институтов, верховенству права, борьбе с коррупцией и социально-экономическому развитию.
Конференция состоится 7-8 июля в Вильнюсе.
Ранее мы писали, что известно встрече Байдена и Зеленского.
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