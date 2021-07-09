В пятницу, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем ведущего с телеканала "Украина 24" Сергея Никифорова. Соответсвующее решение было опубликовано в указе Зеленского.

Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины.

В Офисе заявили, что ожидают от Никифорова "дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации, формирования прозрачной системы освещения деятельности президента Украины".

Только сейчас Зеленский своим указом освободил от должности пресс-секретаря Юлию Мендель.

Ранее сообщалось, что Рада отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова.

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