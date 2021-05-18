Рада отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова [ Редактировать ]
Во вторник, 18 мая, Верховная Рада Украины отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Соответствующее решение было принято на заседании парламента.
"За" соответствующий проект постановления проголосовали 292 народных депутата.
Так, фракция "Слуга народа" отдала 203 голоса, "Европейская солидарность" - 25 голосов, "Голос" - 18, ОПЗЖ - 10, депутатская группа "Довира" - 12, группа "За майбутнє" -15. Также 6 голосов закон получил от внефракционных. Вместе с тем фракция "Батькивщина" не поддержала увольнение ни одним голосом.
Напомним, на прошлой неделе Рада получила представление премьера Шмыгаля об отставке Степанова. В свою очередь, Степанов заявил, что не писал заявления об отставке.
Ранее мы писали о том, что у Зеленского объяснили причины отставки Степанова. Отмечалось, что причиной являются проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны НАБУ.
Также "Слуга народа" на вчерашнем заседании фракции обсудила вопрос отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Депутаты решили определиться с этим вопросом уже в сессионном зале.
При этом профильный комитет ранее не поддержал представление главы правительства Дениса Шмыгаля об увольнении главы Минздрава.
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