Назначение пресс-секретаря Зеленского: у президента раскрыли детали [ Редактировать ]
В четверг, 8 июля, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, что новый пресс-секретарь президента Украины будет назначен совсем скоро.
Он отметил, что сейчас заканчиваются юридические формальности в отношении журналиста Сергея Никифорова.
Указ будет совсем скоро. Сейчас заканчиваются юридические формальности по спецпроверке перед заключением трудового договора.
Ранее сообщалось, что Рада отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова.
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