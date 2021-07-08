В четверг, 8 июля, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, что новый пресс-секретарь президента Украины будет назначен совсем скоро.

Он отметил, что сейчас заканчиваются юридические формальности в отношении журналиста Сергея Никифорова.

Указ будет совсем скоро. Сейчас заканчиваются юридические формальности по спецпроверке перед заключением трудового договора.

Ранее сообщалось, что Рада отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова.

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