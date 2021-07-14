В Грузии прекратили вещание четыре оппозиционных телеканала [ Редактировать ]
Источник: "Мтавари архи"
В четверг, 14 июля, с 6:00 по киевскому времени прекратили вещание четыре оппозиционных телеканала Грузии: "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия".
Телеканалы прекратили вещание на 24 часа, требуя отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его министров. Журналисты и медиаменеджеры обвиняют правительство Гарибашвили в том, что 5 июля во время попытки провести первый в истории страны ЛБГТ-парада, власти не защитили журналистов от нападения радикалов.
11 июля в своей квартире был найден мертвым телеоператор "ТВ-Пирвели" АлександрЛашкарава, избитый на акции. Во вторник, 13 июля, его похоронили на семейном кладбище рядом с отцом. МВД Грузии утверждает, что Лашкарава умер от передозировки наркотиками.
На всех телеканалах, объявивших бойкот, беспрерывно показывают фильм про Лексо Лашкараву, а также крутят список из 52 журналистов, избитых 5 июля.
Напомним, что 23 июня Украину с первым за 15 лет официальным визитом посетила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Киев и Тбилиси договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации и обмене заключенными.
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