У Грузії поховали пораненого під час протестів телеоператора [ Редактировать ]
У Грузії поховали телеоператора, який помер після побиття противниками маршу ЛГБТ. У велелюдній жалобній ході взяли участь журналісти та опозиційні політики.
Церемонія переросла в маніфестацію ліберальних сил країни проти насильства і влади. Які, на думку колег загиблого нацькували радикалів на медійників.
Смерть журналіста викликала хвилю протестів у Тбілісі. Мітингувальники вимагають відставки прем'єр-міністра і призначення дочасних парламентських виборів.
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