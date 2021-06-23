Зеленский и Зурабишвили договорились о признании сертификатов вакцинации и обмене заключенными [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Стратегическое партнерство Украины и Грузии должно наполниться реальным содержанием и конкретными проектами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает пресс-служба главы государства.
Владимир Зеленский отметил, что это первый за 15 лет официальный визит президента Грузии в Украину.
Наша общая задача - наполнить формат стратегического партнерства Украины и Грузии реальным содержанием и конкретными проектами на основе взаимопомощи и высокого уровня доверия между нами.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в свою очередь заявила, что общими целями Украины и Грузии является деоккупация территорий, евроатлантический путь развития и расширение сотрудничества.
На пути к НАТО наши страны достигли очень большого успеха в направлении совместимости, что подтвердил саммит Альянса 14 июня, на котором была подтверждена политика открытых дверей. И наша задача на пути интеграции - усилить сотрудничество, особенно в области кибербезопасности и безопасности Черноморского региона.
Владимир Зеленский отметил, что Украину и Грузию объединяет курс на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.
Одна из ключевых задач для Украины и наших партнеров - усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства. Мы стремимся усилить взаимодействие между нашими странами, флотами государств-партнеров в Черном море. Активно работаем над реализацией этой инициативы с Грузией и другими соседями, и я надеюсь, вскоре увидим конкретный прогресс.
Глава государства отметил, что Грузия является важным торговым партнером для Украины в регионе Южного Кавказа и важнейшим туристическим направлением.
Несмотря на пандемию коронавируса, уже в этом году мы значительно активизируем торгово-экономическое сотрудничество, закрепив положительные тенденции начала текущего года, когда наш товарооборот увеличился почти на 25%... На повестке дня - взаимное признание документов о вакцинации, что максимально упростит пересечение границы гражданами обеих наших стран.
Президенты Украины и Грузии также обсудили вопросы возвращения на родину граждан двух государств, которые пребывают под стражей в Украине и Грузии.
Рассчитываем, что юридические процедуры по этим делам будут завершены, и эти лица в ближайшее время вернутся домой.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль во время недавнего визита в Грузии договорился о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19.
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