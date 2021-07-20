Известный украинский футболист погиб в ДТП на Прикарпатье (фото) [ Редактировать ]
Источник: SPORT.IF.UA
Форвард футбольного клуба "Прикарпатье-Тепловик" Игорь Цимбалистый скончался в больнице от травм, полученных в ДТП, которое произошло в Бурштыне. Об этом сообщает интернет-портал Sport.if.ua.
Утром 19 июля в Бурштыне произошла дорожная авария, в результате которого погиб один человек, а еще трое были госпитализированы в больницу. Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, 36-летний водитель Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил грузовик Tata.
Водитель легковушки погиб на месте, а трое его пассажиров попали в больницу с телесными повреждениями.
Впоследствии стало известно, что среди пассажиров Renault был и 31-летний нападающий ФК "Прикарпатье-Тепловик" Игорь Цимбалистый. Спортсмен находился в коме, а затем скончался от полученных травм.
Игорь Цимбалистый хорошо известен по выступлениям в областных футбольных и футзальных турнирах. Выступал за профессиональные команды "Энергетик" (Бурштин) и "Еднисть" (Плиски). Также играл за "Спартак" из Ивано-Франковска и тернопольскую "Ниву". Последняя команда Цимбалистого - "Прикарпатье-Тепловик" из Ивано-Франковска.
Напомним, что карта Украины и лозунги "Слава Украине", "Героям слава" будут на форме всех украинских футболистов.
по теме
В Volkswagen Tiguan находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Все они погибли на месте происшествия до приезда медиков. Скорее всего, в машине ехали туристы, которые не знали горного серпантина
Вантажівка наїхала на патрульного, ще й врізалася в інший ваговоз. 29-річний лейтенант поліції загинув на місці
Авария произошла в 3:45 на трассе между селом Крупец и городом Радивилов в Дубенском районе. Пытаясь спасти жизнь беспечному пешеходу, 43-летний водитель вильнул рулем и вылетел в кювет
В салоне легковушки находилась семья - супруги с ребенком и племянницей. 8-летняя племянница погибла, а 38-летняя мама и ее 11-летняя дочь получили травмы и были госпитализированы
За жизнь пострадавшей борются медики
Авария произошла около полуночи 1 июля в селе Рясное-Русское. Сесть за руль автомобиля мальчику разрешил его отец - 35-летний местный житель. Владелец BMW, 23-летний житель этого же села, не возражал. Оба взрослые были порядочно пьяны