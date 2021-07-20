Форвард футбольного клуба "Прикарпатье-Тепловик" Игорь Цимбалистый скончался в больнице от травм, полученных в ДТП, которое произошло в Бурштыне. Об этом сообщает интернет-портал Sport.if.ua.

Утром 19 июля в Бурштыне произошла дорожная авария, в результате которого погиб один человек, а еще трое были госпитализированы в больницу. Как сообщает полиция Ивано-Франковской области, 36-летний водитель Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил грузовик Tata.

Водитель легковушки погиб на месте, а трое его пассажиров попали в больницу с телесными повреждениями.

Впоследствии стало известно, что среди пассажиров Renault был и 31-летний нападающий ФК "Прикарпатье-Тепловик" Игорь Цимбалистый. Спортсмен находился в коме, а затем скончался от полученных травм.

Игорь Цимбалистый хорошо известен по выступлениям в областных футбольных и футзальных турнирах. Выступал за профессиональные команды "Энергетик" (Бурштин) и "Еднисть" (Плиски). Также играл за "Спартак" из Ивано-Франковска и тернопольскую "Ниву". Последняя команда Цимбалистого - "Прикарпатье-Тепловик" из Ивано-Франковска.

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