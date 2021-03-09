Ушел из жизни известный украинский футболист и тренер [ Редактировать ]
Источник: ФК "Карпаты"
8 марта на 74 году жизни умер бывший футболист львовских "Карпат", а также тренер "Волыни", "Александрии" и целого ряда других команд Роман Покора. Об этом сообщил в Facebook бывший пресс-секретарь ФК "Карпаты" Юрий Назаркевич.
Романа Покора родился 22 февраля 1948 в Зборове Тернопольской области. Он играл за "Карпаты" на позиции полузащитника в 1966-1973 годах. Он провел за клуб в союзном чемпионате 172 матча, забив 11 голов.
В 1969 году в составе "Карпат" он завоевал Кубок СССР. Через год стал победителем первой союзной лиги.
Также он выступал за харьковский "Металлист" (1975-1976 гг., 37 матчей, 4 гола) и "Спартак" из Ивано-Франковска (1977-1978 гг., 96 матчей, 19 голов).
После завершения карьеры игрока Роман Покора стал тренером в УПЛ. В 1991 году тренировал "Карпаты", после "Волынь" (1992-1994 гг.) и "Александрию" (2001-2003 гг.) - всего 128 игр.
В Первой лиге в качестве главного тренера клубов "Скала", "Полесье", "Александрия", "Нива" (Винница), "Николаев" (2003-2004 гг.), "Энергетика" и "Гелиоса" он провел 143 игры.
Также Роман Михайлович успел поработать за рубежом с клубами Молдовы ("Заря", Бельцы), Польши ("Гетьман", Замость), Азербайджана и Грузии ("Гурия", Ланчхути). В 2009 году возглавляемый им "Симург" стал бронзовым призером чемпионата Азербайджана.
В последние годы у Романа Покоры были проблемы со здоровьем, он умер в больнице.
Ранее сообщалось, что в России умер известный спортивный комментатор.
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