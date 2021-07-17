Новые шевроны украсят формы клубов УПЛ, ПФЛ, женских команд, а также экипировку всех бригад арбитров. О такой своей инициативе и ее полной поддержке со стороны Исполкома УАФ объявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

"Период Евро-2020 подарил нам незабываемые мгновения единения страны, а кроме этого - еще и несколько исторических футбольных решений. Так, впервые, на форме игроков национальной сборной появилась карта Украины с границами, которые неделимы и признаны международным сообществом.

Затем, накануне первого матча нашей команды на Евро, Исполком УАФ единогласно поддержал мою инициативу об утверждении:

малого герба УАФ в виде Тризуба с надписью "Ukraine";

большого герба УАФ с картой Украины и трезубцем в центре;

а также лозунгов-оберегов "Слава Украине!" и "Героям слава!" - официальными футбольными символами Украины.

Будучи последовательным в своих шагах, я предложил Исполкому УАФ определиться по утверждению нового элемента дизайна формы всех украинских футбольных команд. Речь о шевроне с изображением большого герба УАФ и нашими футбольными слоганами-оберегами. Решение о поддержке этой инициативы было единогласным!

И поэтому, новые шевроны будут украшать формы команд УПЛ, ПФЛ, в Регламенты которых внесены соответствующие изменения, форму женских команд Высшей и Первой лиг, а также форму всех мужских и женских бригад арбитров", - сообщил Павелко.

Президент Украинской ассоциации футбола добавил, что шеврон несет в себе большой символизм единения украинцев и исторического для нас Евро. Теперь он станет украшением каждого матча каждой украинской команды, в том числе, во время выступлений в еврокубках.

"А наши официальные футбольные символы, которые вдохновляли национальную сборную и миллионы болельщиков в Украине, Амстердаме, Бухаресте, Глазго, Риме и по всему миру, будут дарить отныне всем нашим футболистам особую победную энергетику", - резюмировал Павелко.

Напомним, что впервые карта Украины и лозунги "Слава Украине", "Героям Слава" украшали форму национальной сборной по футболу во время Евро-2020.