Американский город Нью-Йорк окутал очень едкий дым из-за лесных пожаров, которые "зверствуют" в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния. Об этом пишет издание The New York Post.

Руководство города, несмотря на смог, пока советует жителям сохранять спокойствие и не беспокоиться о качестве воздуха в городе.

Отмечается, что согласно данным синоптиков, в среду, 21 июля, через регион пройдет холодный фронт. пришедший с северо-запада, который очистит большую часть воздуха к концу текущей недели.

Earthcam webcams show hazy skies from smoke in New York City, Boston, and Chicago today. https://t.co/jLbWd6YUSz pic.twitter.com/pCGeJmCTu6 — AccuWeather (@accuweather) July 20, 2021

Читайте также, в американском штате Калифорния в результате сильных лесных пожаров эвакуировали больше 100 тысяч человек. Для ликвидации огня задействовали около 700 пожарных, двое из которых получили серьезные ожоги, погиб 31 человек.

Кроме того, масштабный лесной пожар, вызванный аномальной жарой, уничтожил город Литтон в Канаде. В частности, огонь нанес ущерб гидроэлектростанциям Британской Колумбии и шоссе, из-за чего подъезд к городу пока ограничен.

Ранее мы писали, что на Кипре произошел масштабный лесной пожар. Горят леса между поселками Фасулы и Палодии в районе Лимассола, пожарные уже смогли потушить другой лесной пожар - возле Авдима, также в районе Лимассола, после борьбы с пламенем ночью.

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