Американский город Нью-Йорк окутал очень едкий дым из-за лесных пожаров, которые "зверствуют" в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния. Об этом пишет издание The New York Post.

Руководство города, несмотря на смог, пока советует жителям сохранять спокойствие и не беспокоиться о качестве воздуха в городе.

Отмечается, что согласно данным синоптиков, в среду, 21 июля, через регион пройдет холодный фронт. пришедший с северо-запада, который очистит большую часть воздуха к концу текущей недели.

Earthcam webcams show hazy skies from smoke in New York City, Boston, and Chicago today. https://t.co/jLbWd6YUSz pic.twitter.com/pCGeJmCTu6