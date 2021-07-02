На Кипре произошел масштабный лесной пожар. Горят леса между поселками Фасулы и Палодии в районе Лимассола, сообщает Cyprus-Mail.

Пламя увидели около 11 часов дня в пятницу, 2 июля. В операции по тушению огня задействованы пять пожарных автомобилей, два вертолета и два самолета. Также лесная охрана выделила три своих автомобиля.

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Отмечается, что в пятницу утром пожарные уже смогли потушить другой лесной пожар - возле Авдима, также в районе Лимассола, после борьбы с пламенем ночью.

Ранее сообщалось, что в Канаде масштабный лесной пожар уничтожил город. Жителей Литтона эвакуировали из города еще вчера. По словам члена парламента от каньона Мисси-Матски-Фрейзер Брэда Виса, лесной пожар разрушил около 90% поселения.

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