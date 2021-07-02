На Кипре вспыхнул масштабный лесной пожар [ Редактировать ]
На Кипре произошел масштабный лесной пожар. Горят леса между поселками Фасулы и Палодии в районе Лимассола, сообщает Cyprus-Mail.
Пламя увидели около 11 часов дня в пятницу, 2 июля. В операции по тушению огня задействованы пять пожарных автомобилей, два вертолета и два самолета. Также лесная охрана выделила три своих автомобиля.
Отмечается, что в пятницу утром пожарные уже смогли потушить другой лесной пожар - возле Авдима, также в районе Лимассола, после борьбы с пламенем ночью.
Ранее сообщалось, что в Канаде масштабный лесной пожар уничтожил город. Жителей Литтона эвакуировали из города еще вчера. По словам члена парламента от каньона Мисси-Матски-Фрейзер Брэда Виса, лесной пожар разрушил около 90% поселения.
Также мы писали о том, что лесные пожары приблизились к урановой шахте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В результате лесного пожара, вызванного аномальной жарой, было разрушено 90% города Литтон
В пятницу, 2 июля, недалеко от города Констанца в Румынии произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия"
Спричинила займання аномальна спека - температура повітря в регіоні сягнула рекордної позначки
Природные пожары в стране последовали после того, как трижды был побит канадский рекорд самой высокой температуры воздуха
Стовп диму від пожежі було видно за кілька кілометрів - до гасіння полум'я залучили військову авіацію