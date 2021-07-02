Масштабный лесной пожар, вызванный аномальной жарой, уничтожил город Литтон в Канаде. Официальные лица готовятся к возможным следующим угрозам из-за пожара, сообщает Reuters.

Отмечается, что жителей Литтона эвакуировали из города еще вчера. По словам члена парламента от каньона Мисси-Матски-Фрейзер Брэда Виса, лесной пожар разрушил около 90% поселения.

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В частности, огонь нанес ущерб гидроэлектростанциям Британской Колумбии и шоссе, из-за чего подъезд к Литтону пока ограничен. Из-за скорости распространения пожара местным жителям пришлось покинуть свои личные вещи и домашних животных.

Lytton's present, Canada's future. My condolences to residents and neighbours. https://t.co/LpdFNXLbJM — Jaye Ellis (@jayeellismtl) July 1, 2021

Примечательно, что недавно на территории Литтона была зафиксирована температура 49,6 градуса по Цельсию, несмотря на то, что предыдущий рекорд в Канаде был установлен в 1937 году.

Ранее мы писали о том, что в Канаде аномальная жара "убила" более 130 человек. Большинство из них были пожилыми людьми или имели сопутствующие проблемы со здоровьем.

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