В Канаде масштабный лесной пожар уничтожил город (видео) [ Редактировать ]
Масштабный лесной пожар, вызванный аномальной жарой, уничтожил город Литтон в Канаде. Официальные лица готовятся к возможным следующим угрозам из-за пожара, сообщает Reuters.
Отмечается, что жителей Литтона эвакуировали из города еще вчера. По словам члена парламента от каньона Мисси-Матски-Фрейзер Брэда Виса, лесной пожар разрушил около 90% поселения.
В частности, огонь нанес ущерб гидроэлектростанциям Британской Колумбии и шоссе, из-за чего подъезд к Литтону пока ограничен. Из-за скорости распространения пожара местным жителям пришлось покинуть свои личные вещи и домашних животных.
Lytton's present, Canada's future. My condolences to residents and neighbours. https://t.co/LpdFNXLbJM— Jaye Ellis (@jayeellismtl) July 1, 2021
Примечательно, что недавно на территории Литтона была зафиксирована температура 49,6 градуса по Цельсию, несмотря на то, что предыдущий рекорд в Канаде был установлен в 1937 году.
Ранее мы писали о том, что в Канаде аномальная жара "убила" более 130 человек. Большинство из них были пожилыми людьми или имели сопутствующие проблемы со здоровьем.
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