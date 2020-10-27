В американском штате Калифорния в результате сильных лесных пожаров эвакуировали больше 100 тысяч человек. Об этом сообщает The Guardion.

Говорится о двух очагах возгораний, которые возникли в округе Ориндж. Их общая площадь составляет 33,6 кв. км. Для ликвидации огня уже задействовали около 700 пожарных, двое из которых получили серьезные ожоги.

Отмечается, что в течении 2020 года в Калифорнии лесные пожары уничтожили территорию в 16,6 тысяч квадратных метров. Были сожжены более 10 тысяч домов и предприятий. При этом погиб 31 человек.

Читайте также, на юге Турции вспыхнули лесные пожары. Сотни людей пострадали. В тушении возгорания принимает участие авиация.