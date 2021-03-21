Левый берег Киева затянуло дымом: что случилось (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье вечером, 21 марта, в Киеве произошел пожар, который был виден из разных уголков города. Загорелся дом в частном секторе на Осокорках.
Видео с места происшествия опубликовал dtp.kiev.ua в Facebook.
"В Киеве серьезный пожар в частном секторе Осокорки. Скорее всего, горит чья-то дача", - говорится в сообщении.
Позже видео пожара, на котором виден большой дом, охваченный огнем, опубликовал киевлянин Ярослав Андреев. "Очередной пожар на Осокорках. Тушить начали довольно оперативно", - написал он.
К слову, в дачном районе Осокорки на левом берегу Днепра возле Южного моста в Киеве немало людей живут круглый год.
Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар в общежитии университета. Известно, что из охваченного возгоранием этажа общежития было принято решение эвакуировать шесть человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, а причинами занимается следствие.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Возгорание тушили спасатели из отделения с повышенным рангом вызова
У Києві горів будинок для літніх людей - "Срібний вік". Дах триповерхової будівлі спалахнув удосвіта. На цей час у приміщенні перебували 65 пенсіонерів та 15 працівників закладу
В ночь на 7 марта в столице обнаружили тело женщины
В ночь на 7 марта в Дарницком районе столицы обнаружили тело женщины
В так называемом реабилитационном центре незаконно удерживали несколько десятков человек