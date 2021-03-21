В воскресенье вечером, 21 марта, в Киеве произошел пожар, который был виден из разных уголков города. Загорелся дом в частном секторе на Осокорках.

Видео с места происшествия опубликовал dtp.kiev.ua в Facebook.

"В Киеве серьезный пожар в частном секторе Осокорки. Скорее всего, горит чья-то дача", - говорится в сообщении.

Позже видео пожара, на котором виден большой дом, охваченный огнем, опубликовал киевлянин Ярослав Андреев. "Очередной пожар на Осокорках. Тушить начали довольно оперативно", - написал он.

К слову, в дачном районе Осокорки на левом берегу Днепра возле Южного моста в Киеве немало людей живут круглый год.

Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар в общежитии университета. Известно, что из охваченного возгоранием этажа общежития было принято решение эвакуировать шесть человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, а причинами занимается следствие.

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