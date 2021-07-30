Правоохранители задержали подозреваемого в подрыве почтоматов в Киеве и Одессе. Подрывником оказался житель города Черновцы. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на прокуратуру.

Сотрудники полиции арестовали мужчину в городе Черновцы, где тот в настоящее время проживает. Он является уроженцем АР Крым.

Вечером 29 июля по результатам следственных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в г. Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, ранее не судимый.

Отмечается, что во время обысков в жилище злоумышленника правоохранители обнаружили запчасти к самодельному взрывному устройству, пакеты с неизвестным порошком, а также накладные "Новой почты". К тому же были найдены паспорта Украины и России. Правоохранители открыли уголовное производство по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Ранее мы писали, что в Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. По предварительным данным, в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

Кроме того, в Одессе прогремел взрыв почтомата. Утром в полицию обратились представители почты с заявлением о повреждении ячейки для хранения посылок, согласно информации, в результате взрыва никто не пострадал, устройство состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена.

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