Полиция Краматорска задержала подозреваемого в совершении ряда жестоких убийств пожилых людей на территории Донецкой области. Об этом сообщает в Telegram-канале Департамент уголовного розыска Нацполиции.

23 июля в полицию Краматорска обратились жители пгт Шабелькивка, сообщив, что их пожилая родственница уже три дня не выходит на связь. Ее дом все время был закрыт, на звонки никто не отвечал.

Выехав по адресу, полицейские на полу нашли тело 60-летней хозяйки дома. Женщина была привязана к стулу и жестоко убита: ее били молотком по голове, а потом накинули петлю на шею и задушили.

Уже на следующий день следователи установили личность убийцы. Им оказался 36-летний знакомый убитой, ром по национальности, которого бабушка нанимала помочь для выполнения работ по перекрытию крыши.

О причастности мужчины к преступлению свидетельствовал ряд улик: следы крови в его автомобиле и перчатки, которые он выбросил неподалеку от места преступления.

Оперативники отследили путь злоумышленника: от места преступления в соседнюю Дружковку, где он снимал жилье, а затем в Днепропетровскую область, где мужчина пытался скрыться. В тот же день следователи нашли и задержали его на территории соседнего региона и доставили в Краматорск.

Мужчина, который ранее был судим за разбойное нападение, рассказал, что совершил преступление из корыстных побуждений. Он знал, что женщина живет одна и имеет сбережения. Добычей убийцы стали 7 тыс. грн и 20 кг цветного металла, который он успел сбыть.

В ходе проверки причастности мужчины к другим преступлениям на территории Донецкой области выяснилось, что на его руках кровь еще одного старика, которого убили в Волновахском районе два месяца назад. Вместе с тремя сообщниками - также лицами ромской национальности, изверг заранее спланировал и цинично убил дедушку.

Сначала они убили собаку во дворе, а после напали и на мужчину. Его так же привязали к стулу и пытали, чтобы он рассказал, где спрятал деньги. Жизнь старика изверги оценили в 1500 грн, несколько медалей и бутылок спиртного. Чтобы замаскировать следы преступления, цыгане подожгли весь дом - вместе с привязанным к стулу мужчиной.

Душегубу сообщили о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 187 "Разбой" и ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Полиция продолжает розыск его сообщников.

Как сообщали "Подробности", в Луганской области полиция раскрыла двойное убийство двадцатилетней давности.