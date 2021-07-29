В Донецкой области задержали рома, который жестоко убивал и грабил стариков (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Полиция Краматорска задержала подозреваемого в совершении ряда жестоких убийств пожилых людей на территории Донецкой области. Об этом сообщает в Telegram-канале Департамент уголовного розыска Нацполиции.
23 июля в полицию Краматорска обратились жители пгт Шабелькивка, сообщив, что их пожилая родственница уже три дня не выходит на связь. Ее дом все время был закрыт, на звонки никто не отвечал.
Выехав по адресу, полицейские на полу нашли тело 60-летней хозяйки дома. Женщина была привязана к стулу и жестоко убита: ее били молотком по голове, а потом накинули петлю на шею и задушили.
Уже на следующий день следователи установили личность убийцы. Им оказался 36-летний знакомый убитой, ром по национальности, которого бабушка нанимала помочь для выполнения работ по перекрытию крыши.
О причастности мужчины к преступлению свидетельствовал ряд улик: следы крови в его автомобиле и перчатки, которые он выбросил неподалеку от места преступления.
Оперативники отследили путь злоумышленника: от места преступления в соседнюю Дружковку, где он снимал жилье, а затем в Днепропетровскую область, где мужчина пытался скрыться. В тот же день следователи нашли и задержали его на территории соседнего региона и доставили в Краматорск.
Мужчина, который ранее был судим за разбойное нападение, рассказал, что совершил преступление из корыстных побуждений. Он знал, что женщина живет одна и имеет сбережения. Добычей убийцы стали 7 тыс. грн и 20 кг цветного металла, который он успел сбыть.
В ходе проверки причастности мужчины к другим преступлениям на территории Донецкой области выяснилось, что на его руках кровь еще одного старика, которого убили в Волновахском районе два месяца назад. Вместе с тремя сообщниками - также лицами ромской национальности, изверг заранее спланировал и цинично убил дедушку.
Сначала они убили собаку во дворе, а после напали и на мужчину. Его так же привязали к стулу и пытали, чтобы он рассказал, где спрятал деньги. Жизнь старика изверги оценили в 1500 грн, несколько медалей и бутылок спиртного. Чтобы замаскировать следы преступления, цыгане подожгли весь дом - вместе с привязанным к стулу мужчиной.
Душегубу сообщили о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 187 "Разбой" и ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение. Полиция продолжает розыск его сообщников.
Как сообщали "Подробности", в Луганской области полиция раскрыла двойное убийство двадцатилетней давности.
по теме
В августе 2002 году в Северодонецке произошло резонансное событие - исчезли супруги - мужчина и женщина, которые занимались небольшим бизнесом на местном рынке. В начале 2021 года оперативники Управления уголовного розыска получили оперативную информацию, что к совершению этого преступления может быть причастен местный житель
В квартире полицейские обнаружили окровавленные, изуродованные тела двух женщин - 56 и 22 лет - с многочисленными рублеными ранами. Там же находился и убийца - 62-летний отец семейства.
Стрелком оказался ранее судимый 23-летний житель Львовской области. Как оказалось, он причастен к убийству 40-летнего жителя Стрыя Ивана Гарбыча, которое произошло 5 июля на пересечении улиц Вокзальной и 1-го ноября. Тогда убийца стрелял практически в упор, вероятно из дробовика
В основном бандиты действовали по заказу организованной преступности, которые попали в поле зрения правоохранительных органов и хотели избежать уголовного преследования. "Наемники" посылали полицейским и судьям письма с угрозами расправы, а в качестве предупреждения портили или сжигали автомобили
Главарем банды оказался 42-летний бывший сотрудник СБУ и спецподразделения "Альфа" Александр Оверченко по прозвищу "Сенсэй". Он является президентом Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине
В какой-то момент мужчина заметил, что его любимая проявляет симпатию к другому участнику застолья. Через какое-то время его подозрения подтвердились - в одной из комнат он застал сожительницу в объятиях соблазнителя. Разъяренный ревнивец схватил на кухне нож и ударил 35-летнего соперника в грудь