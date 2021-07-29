За сутки в Украине прогремел второй взрыв в почтомате. Первый был зафиксирован в Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров. Второй раз самодельная бомба сработала в Одессе. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Так, утром в полицию обратились представители почты с заявлением о повреждении ячейки для хранения посылок.

В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.

Взрыв в почтомате / Фото: полиция Одесской области

Остатки самодельного устройства направлены на экспертизу.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и лиц, которые могут быть к ней причастными.

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