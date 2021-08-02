Вакцинация в Украине: сколько людей получили прививку [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине сделали более 38 тысяч прививок от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 2 августа.
"38 080 людей вакцинировано против COVID-19 за сутки 1 августа 2021 года. Одну дозу получили 27 722 человека, полностью иммунизированы - 10 672 человека", - сказано в сообщении.
Накануне работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививки и 296 центров вакцинации.
Всего с начала прививочной кампании привито 3 599 169 человек, из них:
- получили одну дозу - 3 599 167 человек ,
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 033 616 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 5 632 783 прививки.
Ранее сообщалось, что в Минздраве сделали предупреждение о COVID-вакцинации.
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