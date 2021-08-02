За минувшие сутки в Украине сделали более 38 тысяч прививок от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 2 августа.

"38 080 людей вакцинировано против COVID-19 за сутки 1 августа 2021 года. Одну дозу получили 27 722 человека, полностью иммунизированы - 10 672 человека", - сказано в сообщении.

Накануне работали 207 мобильных бригад, 430 пунктов прививки и 296 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании привито 3 599 169 человек, из них:

получили одну дозу - 3 599 167 человек ,

полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 033 616 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 5 632 783 прививки.

Ранее сообщалось, что в Минздраве сделали предупреждение о COVID-вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.