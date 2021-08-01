Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от COVID-19 [ Редактировать ]
Американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer повысили цены на свои вакцины от коронавируса. Вакцина от Pfizer подорожала на 25%, а препарат от Moderna вырос в цене примерно на 10%.
Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, которое получило в свое распоряжение контракты о поставках, теперь цена дозы Pfizer на европейском рынке составляет 19,50 евро. До этого доза этого препарата стоила 15,5 евро.
Moderna в последних контрактах на поставку в ЕС установила цену за одну дозу препарата на уровне 25,50 доллара, тогда как первые поставки были по цене около 22,60 доллара за дозу.
Отмечается, что Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки вакцин от Moderna и Pfizer.
Pfizer уклонилась от комментариев по поводу информации о повышении цен на вакцины для ЕС, а вот Moderna подтвердила, что соглашения касательно меньших объемов выполняются по более высоким ценам.
Ранее сообщалось, что в Минздраве сделали предупреждение о COVID-вакцинации.
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