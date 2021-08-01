После вакцинации от коронавируса необходимо обязательно спросить у врача, внес ли он данные об этом в электронную систему здравоохранения. Без этого вы не сможете получить международное свидетельство о вакцинации или COVID-сертификат.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), который подчиняется Министерству здравоохранения.

Отмечается, что такой сертификат будет нужен при выезде за границу или же внутри страны. В частности, в случае усиления карантина осенью у вакцинированных людей будут определенные привилегии.

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Проверьте себя в электронной системе

В НСЗУ напоминают, что если вы уже вакцинировались, надо проверить, внесли ли данные о вашей вакцинации в электронную систему. Для этого надо обратиться к врачу (можно даже по телефону), с которым вы заключили декларацию.



"Ваш семейный врач имеет право видеть в электронной системе здравоохранения все данные о вакцинации. На основе имеющихся и корректных данных семейный врач может выписать международное свидетельство о вакцинации", - рассказали в службе.

Что делать, если в системе вас нет

Если же врач не видит вас в системе, или же данные неправильные или неполные, вам надо обратиться в пункт, где вам делали прививку. Там смогут внести или скорректировать данные.

"То есть, внести или исправить данные о вакцинации имеет право тот врач, который ее проводил в соответствующем пункте вакцинации. Если прививки пациент делал у своего семейного врача - нужно обращаться к нему", - добавили в НЗСУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине начнут вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. Однако, это будет возможно сделать при условии соответствующего медицинского заключения врача или при выезде за границу.

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