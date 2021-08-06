На территории Италии приняли решение ужесточить некоторые ограничения для тех граждан, которые не прошли иммунизацию от коронавируной инфекции. Об этом сообщает новостное агентство DPA.

Согласно новым правилам, преподаватели высших учебных заведений, а также студенты обязаны с нового учебного года предъявлять документы о выздоровлении от COVID-19, либо же сделать тест и пройти вакцинацию. Так называемый "зеленый паспорт" будет распространятся на поезда, самолеты, автобусы дальнего следования и паромах.

Отмечается, что такой документ будет обязательным в заведениях общественного питания, бассейнов, спа и музеев. Известно, что жесткие правила имеют свою силу для людей, старше 12 лет. Также, чтобы получить паспорт, можно вакцинироваться только одной дозой препарата.

Читайте также, в Италии регулирующие органы одобрили использование вакцины от COVID-19 компании Moderna для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Некоторые европейские страны говорят, что вакцинация детей важна для достижения стадного иммунитета, поскольку высококонтагиозный "Дельта" штамм продолжает распространяться.

Кроме того, в Италии с 6 августа на фоне новой вспышки коронавируса вводят COVID-пропуска. Этот шаг позволит лицам в возрасте от 12 лет и старше, которые имеют хотя бы одну прививку от коронавируса, получить доступ к целому ряду мест, включая закрытые рестораны, кинотеатры и тренажерные залы.

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