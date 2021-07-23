"День свободи" у Британії: чим може обернутися зняття карантинних обмежень?

Люк Пітерз - один із тих, кого називають "людьми з групи ризику". Два роки томУ йому пересадили обидві легені. Він живе з діагнозом "муковісцидоз". Ця хвороба вражає не лише органи дихання