В Италии вводят COVID-пропуска [ Редактировать ]
В Италии с 6 августа на фоне новой вспышки коронавируса вводят COVID-пропуска. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Этот шаг позволит лицам в возрасте от 12 лет и старше, которые имеют хотя бы одну прививку от коронавируса, получить доступ к целому ряду мест, включая закрытые рестораны, кинотеатры и тренажерные залы.
В то же время, проездной для транспорта не понадобится.
Отмечается, что коронавирус снова набирает обороты в Италии из-за Delta-штамма. За последнюю неделю число новых случаев заболевания удвоилось, и в четверг было зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения.
Ранее мы писали о том, что около половины итальянцев в настоящее время полностью вакцинированы. Всего с начала эпидемии в Италии было подтверждено более 4,3 млн случаев инфицирования, из них почти 128 тыс. смертей, связанных с COVID-19.
Также сообщалось, что в Англии зафиксировали вспышку COVID-19 среди молодежи.
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