В Италии одобрили вакцинацию подростков [ Редактировать ]
В Италии регулирующие органы одобрили использование вакцины от COVID-19 компании Moderna для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Так, вакцина стала второй в стране, которой разрешили прививать подростков.
Итальянское агентство по лекарственным средствам AIFA сообщило, что одобрило вакцину Spikevax для подростков, полностью согласившись с рекомендацией Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) от 23 июля.
"Имеющиеся данные демонстрируют эффективность и безопасность вакцины также для субъектов этой возрастной группы", - говорится в заявлении AIFA.
Некоторые европейские страны говорят, что вакцинация детей важна для достижения стадного иммунитета, поскольку высококонтагиозный "Дельта" штамм продолжает распространяться.
Ранее мы писали о том, когда в Украине начнут прививать детей. Также сообщалось, что в Киеве умер один из шести пациентов с "дельта-штаммом" коронавируса.
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