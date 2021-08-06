Прощание с бывшим премьер-министром Украины Евгением Марчуком состоится 7 августа. Об этом изданию "РБК-Украина"сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Прощание с Марчуком состоится в субботу, 7 августа с 12:00 до 15:00, в доме официальных приемов по адресу: ул. Грушевского, 22", - говорится в сообщении.

Напомним, Евгений Марчук умер 5 августа 2021 года. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Украинская делегация в ТКГ, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль выразили соболезнования родным и близким покойного.

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