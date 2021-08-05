Смерть Евгения Марчука: в СБУ назвали причину [ Редактировать ]
Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук умер от острой сердечно-легочной недостаточности, которую спровоцировал COVID-19.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал (Марчук - ред.), и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность", - отметили в ведомстве.
Напомним, 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук. Ему было 80 лет.
Причиной смерти экс-премьер-министра и первого главы СБУ стала остановка сердца, сообщила его супруга Лариса Ившина.
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