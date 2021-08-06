Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из экс-чиновников "Укрзлизныци", который подозревается в хищении почти миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчина в течение очень долгого времени скрывался от уголовной ответственности. В конце-концов злоумышленника задержали на вокзале столицы.

Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался от органов досудебного расследования. Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве.

Отмечается, что чиновник, работая в "Укрзализныце" организовал схему присвоения денежных средств, которые выделялись на обслуживание путевой техники. Также он привлек к преступной схеме сотрудников коммерческой структуры. Финансы, которые были переведены на счета подрядчиков, сразу "уходили в тень".

Читайте также, сотрудники филиала "Укрзализыци" в Ривне были уличены в воровстве топлива в размере 30 тонн ежемесячно. Полицейские провели более 30 обысков, в ходе которых было изъято более 1400 литров топлива, добытого незаконным способом, средства для откачки топлива, а также 5 автомобилей для его перевозки.

Кроме того, Служба безопасности Украины раскрыла схему, действовавшую в "Укрзализныце", по незаконной поставке потенциально опасных для здоровья пассажиров материалов, которые должны были использоваться для ремонта вагонов. Товары были произведены из легковоспламеняющихся материалов.

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