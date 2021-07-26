В "Укрзализныце" разоблачили схему масштабного воровства топлива [ Редактировать ]
Сотрудники филиала "Укрзализыци" в Ривне были уличены в воровстве топлива в размере 30 тонн ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Подозреваемые дважды в день занимались систематической откачкой топлива с маневровых тепловозов. Согласно данным следствия, работники реализовывали от 15 до 30 тонн горючего. У злоумышленников успели приобрести 200 литров похищенного продукта.
Фото: Офис генпрокурора
Правоохранители задержали пятерых должностных лиц предприятия в порядке ст. 208 УПК Украины при хищения горюче-смазочных материалов. Сейчас задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.
Отмечается, что полицейские провели более 30 обысков, в ходе которых было изъято более 1400 литров топлива, добытого незаконным способом, средства для откачки топлива, а также 5 автомобилей для его перевозки, денежные средства, банковские карты и черновые записи.
Фото: Офис генпрокурора
Читайте также, в Николаеве задержали работников депо, которые ежемесячно сливали из хранилищ "Укрзализныци" 150 тонн дизельного топлива для его дальнейшей реализации на АЗС. В ходе следственных действий стало известно, что ежемесячно злоумышленники наносили ущерб предприятию в 50 тысяч долларов.
Кроме того, Служба безопасности Украины раскрыла схему, действовавшую в "Укрзализныце", по незаконной поставке потенциально опасных для здоровья пассажиров материалов, которые должны были использоваться для ремонта вагонов. Товары были произведены из легковоспламеняющихся материалов.
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