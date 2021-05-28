В Николаеве задержали работников депо, которые ежемесячно сливали из хранилищ "Укрзализныци" 150 тонн дизельного топлива для его дальнейшей реализации на АЗС. Злоумышленники были арестованы сотрудниками Службы безопасности Украины.

В ходе следственных действий стало известно, что ежемесячно злоумышленники наносили ущерб предприятию в 50 тысяч долларов. Чиновники работали совместно с представителями криминалитета, которые выкупали у них топливо для продажи на своих заправках.

Чиновники, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали схему похищения горюче-смазочных материалов Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС.

Отмечается, что в случае, если бы преступников вовремя не поймали, был риск возникновения срывов в железнодорожных перевозках. Схема была впервые "прокручена" в декабре 2020 года. Были задержаны семь подозреваемых, среди которых трое - чиновники Укрзализныци, а остальные - представители криминальных кругов. Во время обысков правоохранители изъяли топливо на сумму в 1,7 миллионов гривен.

Читайте также, в Украине ввели госрегурирование цен на бензин и дизельное топливо. Кабмин внес изменения в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива.

Кроме того, сети автозаправочных станций ОККО и WOG с 15 мая приостановили продажу премиального дизельного топлива и бензина из-за введения предельного уровня торговой надбавки к средней цене на топливо. Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене "Кабмина" является убыточной для сети.

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