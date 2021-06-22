Служба безопасности Украины раскрыла схему, действовавшую в "Укрзализныце", по незаконной поставке потенциально опасных для здоровья пассажиров материалов, которые должны были использоваться для ремонта вагонов.

Сделка была организована еще в 2016 году. Согласно условиям договора, победители тендера должны поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.

Отмечается, что товары были произведены из легковоспламеняющихся материалов. Сотрудники спецслужбы провели обыски на рабочих местах и в домах подозреваемых. У них изъяли документы, которые полностью подтверждают их противоправную деятельность. В настоящее время решается вопрос об уведомлении фигурантов о подозрении.

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