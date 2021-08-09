В России начнутся военные учения, которые затронут 20 полигонов на территории аннексированного Крыма. Южной Осетии, Северного Кавказа, Абхазии и юга страны. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Маневры, согласно плану, пройдут в период с 9 августа по 15 сентября 2021 года. В ходе учений задействуют подразделения мотострелковых войск, танковых частей, а также артиллерии, принадлежащих Южному военному округу. Также планируют привлечь авиацию, суда Черноморского и Каспийского флотов.

Отмечается, что в маневрах будут задействованы войска радиационной, химической и биологической защиты, а также инженерные подразделения, части радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медобеспечения.

Читайте также, в Черном море стартовала активная фаза многонациональных учений по разминированию Dive-2021. Во время учебных маневров военные объединенной международной группы отработают синхронизацию действий под водой.

Кроме того, в США проходят самые масштабные учения со времен "холодной войны" под названием Large Scale Exercise 2021. В маневрах принимают участие 36 кораблей, в том числе авианосец USS Mount Whitney, и подводные лодки, а также команды корпуса морской пехоты, экспедиционные силы морской пехоты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.