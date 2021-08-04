В США стартовали самые масштабные учения за 40 лет [ Редактировать ]
В США проходят самые масштабные учения со времен "холодной войны" под названием Large Scale Exercise 2021. Об этом сообщается на сайт ВМС США.
Учения проходят с 3 по 16 августа.
В учениях принимают участие 36 кораблей, в том числе авианосец USS Mount Whitney, и подводные лодки, а также команды корпуса морской пехоты, экспедиционные силы морской пехоты.
LSE 2021 - это первые крупномасштабные морские и десантные учения, проведенные после учений НАТО Ocean Venture, начатых в 1981 году во время "холодной войны". Эти учения одновременно продемонстрируют решительность НАТО и смоделируют новые морские возможности США.
Военные учения состоятся в 17 часовых поясах.
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