Россия проводит учения в Черном море [ Редактировать ]
В понедельник, 12 июля, фрегаты Черноморского флота России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" проводят учения в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Следующий этап - отработка ракетных ударов.
Боевые расчеты фрегатов вступили учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы.
Следующим этапом боевой подготовки станет совместное учение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.
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