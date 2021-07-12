В понедельник, 12 июля, фрегаты Черноморского флота России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" проводят учения в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Следующий этап - отработка ракетных ударов.

Боевые расчеты фрегатов вступили учебный морской бой с противником, средствами ПВО отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы.

Следующим этапом боевой подготовки станет совместное учение с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота по нанесению ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.

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