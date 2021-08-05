В Черном море стартовала активная фаза многонациональных учений по разминированию Dive-2021. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Кроме Украины, в учениях принимают участие страны-члены Североатлантический альянса - США, Болгария, Румыния, а также Грузия и Азербайджан.

Отмечается, что во время учебных маневров военные объединенной международной группы отработают синхронизацию действий под водой.

Военнослужащие проведут парные водолазные спуски на глубину более 30 метров, отрепетируют оказание первой медицинской помощи в случае обнаружения кислородной болезни, а также проведут тренировочные операции подводного разминирования.

Ранее сообщалось, что в США стартовали самые масштабные учения за 40 лет.

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