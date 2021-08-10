В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности [ Редактировать ]
Во вторник, 10 августа, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение касается семи областей.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Чрезвычайный уровень пожарной опасности 10 августа будет преобладать в таких областях: Киевская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Черновицкая, Крым.
Ранее сообщалось, что август принесет очередные погодные сюрпризы. Погода продолжит тенденцию всего аномального лета.
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