Украинцев предупредили о чрезвычайной погодной опасности [ Редактировать ]
На территории Украины во вторник, 10 августа, объявили штормовое предупреждение. Украинские регионы накроют сильные дожди и град. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Таким образом, синоптики прогнозируют в отдельных районах юго-восточных регионов страны град и шквальный ветер, скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Сильные ливни накроют половину Украины. Грозы прогнозируются в северных, восточных и южных областях.
Отмечается, что штормовое предупреждение – это прогноз возникновения, сохранения и усиления опасных природных метеорологических явлений или комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, при которых скорость ветра превысит 15 м/с.
Читайте также, погода в Украине на этой неделе в большинстве областей будет прохладной. Холодный воздух с запада Европы вытеснит жару на юго-восток страны. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалистым ветром.
Кроме того, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это означает угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды, в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму и в Винницкой и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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