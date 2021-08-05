В среду, 4 августа, в Хмельницком прошел ливень, из-за которого на дорогах города образовались настоящие реки. Об этом говорится в эфире одного из телеканалов.

Также в городе выпал град.

Вода на некоторых улицах поднялась до уровня пояса человека. Подтопило не только улицы, но и подъезды некоторых домов. В городе остановился транспорт.

Местное издание Ye.ua сообщает, что в некоторых районах города к ливню добавился град.

На одной из улиц в троллейбусе загорелась крыша, вероятно из-за замыкания от попавшей воды.

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