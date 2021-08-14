В Ивано-Франковской области на автодороге произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На трассе "Мукачево-Львов" столкнулись 2 транспортных средства. В результате аварии погибли 2 человека, покореженный металл зажал людей внутри автомобилей и спасатели использовали специальный инструмент для деблокирования.

14 августа в 03:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в области от дежурного полиции, поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге государственного значения Мукачево-Львов произошло ДТП, и предварительно пять человек зажало в автомобиле, нужна помощь спасателей для их деблокирования.

Отмечается, что 3 человека получили травмы различной тяжести, их всех медработники госпитализировали в различные больницы. В настоящее время все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают правоохранители.

Фото: ГСЧС

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Кроме того, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, по дороге из города Татарбунары в поселок городского типа Сарату, слетел с дороги и перевернулся.

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