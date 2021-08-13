Под Одессой в ДТП погибли трое полицейских (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары в поселок городского типа Сарату возле села Заря слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии трое полицейских погибли, еще один серьезно травмирован. Выживший офицер находится в реанимации в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте работают правоохранители, спасатели и медики. Туда же выехало все руководство полицейского главка. По данным местных Telegram-каналов в машине лопнуло колесо и ее откинуло в бордюр.
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