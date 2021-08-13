В Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один - в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Служебный автомобиль с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из города Татарбунары в поселок городского типа Сарату возле села Заря слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии трое полицейских погибли, еще один серьезно травмирован. Выживший офицер находится в реанимации в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают правоохранители, спасатели и медики. Туда же выехало все руководство полицейского главка. По данным местных Telegram-каналов в машине лопнуло колесо и ее откинуло в бордюр.

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Напомним, что 12 августа в Киевской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей - Geely и дух Volkswagen.