Под Киевом произошло смертельное тройное ДТП (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 12 августа, вблизи села Розовка Броварского района Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех авто - Geely и 2 Volkswagen.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
В результате аварии Geely и Touareg слетели с дороги.
Врачи, которые оперативно прибыли на место происшествия, пытались реанимировать женщину, но не получилось - она умерла. Остальные пострадавшие госпитализированы.
На месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС и врачи. О причинах ДТП пока не сообщается.
Ранее мы писали о том, что под Черниговом "скорая" попала в жуткое ДТП. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
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