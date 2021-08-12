В четверг, 12 августа, вблизи села Розовка Броварского района Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех авто - Geely и 2 Volkswagen.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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В результате аварии Geely и Touareg слетели с дороги.

Врачи, которые оперативно прибыли на место происшествия, пытались реанимировать женщину, но не получилось - она умерла. Остальные пострадавшие госпитализированы.

На месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС и врачи. О причинах ДТП пока не сообщается.

Ранее мы писали о том, что под Черниговом "скорая" попала в жуткое ДТП. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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