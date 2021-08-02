Вырезали из машин: под Хмельницким произошло смертельное ДТП (видео) [ Редактировать ]
В Хмельницкой области недалеко от поселка Веселовка на автодороге случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с двумя транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Авария произошла вечером. В результате трагедии погибли 38-летний водитель автомобиля Dacia, а также 40-летняя пассажирка и 3-х летний ребенок. Также в автомобиле Mercedes-Benz был травмированный мужчина-шофер.
Сначала бойцы ГСЧС деблокировали травмированного водителя Mercedes, передав его медикам, параллельно с этим приняли меры, чтобы предотвратить возгорание обоих транспортных средств. Потом деблокировали тела погибших.
Отмечается, что на месте происшествия работали 8 сотрудников ГСЧС, а также 2 единицы специальной техники. В настоящее время причины жуткой аварии устанавливают правоохранители.
Читайте также, в Днепропетровской области на трассе произошло столкновение четырех автомобилей, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Вследствие трагедии погиб водитель микроавтобуса, а также травмы различной тяжести получили 4 человека, 2 из которых дети.
Кроме того, в Черкасской области лоб в лоб столкнулся легковой автомобиль и грузовик с зерном. В результате аварии погибла целая семья - родители с дочерью-подростком. 40-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.
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