В Ивано-Франковской области во время свадьбы произошло массовое отравление, их госпитализировали в медучреждения. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

У всех людей, которые попали в больницы, был диагностирован гастроэнтерит. Празднование свадьбы проходило в населенном пункте Поляна, который находится в Надворнянском районе. Из 11 пострадавших 3 детей.

16 августа в ГСЧС поступила информация, что в период с 13 по 16 августа в Яремчанской центральной городской больнице и Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 11 человек, из них 3 детей (2004 - 2010 г.р.).

Отмечается, что в настоящее время сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Читайте также, в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, в одном из заведений общественного питания отравились 7 человек. Сотрудников кафе питания допускали к работе без надлежащего медосмотра.

Кроме того, в Одесской области в отеле Bugaz Sea View произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. В инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы были госпитализированы девять детей в возрасте до 15 лет.

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