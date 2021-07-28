Правоохранители начали расследование массового отравления детей в отеле в Одесской области, где накануне госпитализировали девять несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства отравления детей, которые приехали из Киевской области на отдых к морю",- говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УКУ.

Напомним, во вторник, 27 июля, в отеле Bugaz Sea View под Одессой произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди детей.

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